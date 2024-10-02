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Вночі заморозки до -2. Якою буде погода 3 жовтня у Харкові та області

Погода 19:45   02.10.2024
Оксана Якушко
Вночі заморозки до -2. Якою буде погода 3 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 3 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️

Вітер південний ⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки❄️ 0 – 2°;

вдень 20 – 25°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер південний ⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".