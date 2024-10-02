Вночі заморозки до -2. Якою буде погода 3 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 3 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів.☀️
Вітер південний ⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки❄️ 0 – 2°;
вдень 20 – 25°.
По місту: Без опадів☀️.
Вітер південний ⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 22 – 24°.
Читайте також: Прохолодні ночі, теплі дні. Якою буде погода 2 жовтня у Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі заморозки до -2. Якою буде погода 3 жовтня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".