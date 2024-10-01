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Прохолодні ночі, теплі дні. Якою буде погода 2 жовтня у Харкові та області

Погода 22:05   01.10.2024
Оксана Якушко
Прохолодні ночі, теплі дні. Якою буде погода 2 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 2 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️

Вітер південно – східний ↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25°.

По місту: Без опадів☀️

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° тепла, вдень 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 22:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".