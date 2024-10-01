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Прохладные ночи, тёплые дни. Какой будет погода 2 октября в Харькове и области

Погода 22:05   01.10.2024
Оксана Якушко
Прохладные ночи, тёплые дни. Какой будет погода 2 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 2 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер юго-восточный ↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° тепла, днем ​​20 — 25°.

По городу: Без осадков☀️
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° тепла, днем ​​23 — 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 22:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".