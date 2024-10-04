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У Харкові подорожчали картопля та яйця: середні ціни по місту

Суспільство 11:29   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові подорожчали картопля та яйця: середні ціни по місту Фото: ХМР

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської мерії 4 жовтня повідомили, які продукти в Харкові подешевшали та подорожчали у порівнянні з вереснем.

Картопля подорожчала на 20%, помідори та огірки – на 15%. Ціна на яйця по місту, в середньому, зросла на 15%. Водночас на 14% подешевшала білокачанна капуста, на 18% – буряк та цибуля.

На сьогодні ціни на ринках у середньому становлять: на картоплю – 25-30 грн/кг, на цибулю ріпчасту – 16-20 грн/кг, на моркву – 20-22 грн/кг, на буряк – 16-20 грн/кг, на капусту білокачанну – 28-30 грн/кг, на помідори червоні – 45-75 грн/кг, на огірки – 55-70 грн/кг.

А от десяток яєць коштуватиме 40-60 грн.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської мерії 4 жовтня повідомили, які продукти в Харкові подешевшали та подорожчали у порівнянні з вереснем".