Электромонтер наступил на мину «Лепесток» на Харьковщине: мужчина – в больнице
Фото: ГУНП в Харьковской области
Вблизи села Долгенькое в Изюмском районе подорвался 50-летний мужчина. Предварительно, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевший случайно наступил на предмет, внешне похожий на мину «Лепесток».
Установлено, что мужчина – житель Изюма, работает электромонтером. ЧП произошло, когда он проводил работы на автодороге, выяснили в полиции. С травмами мужчину госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Правоохранители призвали жителей быть осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов следует немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електромонтер, лепесток, мина, подрыв, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Долгенькое в Изюмском районе подорвался 50-летний мужчина. Предварительно, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевший случайно наступил на предмет, внешне похожий на мину «Лепесток».".