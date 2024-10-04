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Электромонтер наступил на мину «Лепесток» на Харьковщине: мужчина – в больнице

Происшествия 12:05   04.10.2024
Виктория Яковенко
Электромонтер наступил на мину «Лепесток» на Харьковщине: мужчина – в больнице Фото: ГУНП в Харьковской области

Вблизи села Долгенькое в Изюмском районе подорвался 50-летний мужчина. Предварительно, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевший случайно наступил на предмет, внешне похожий на мину «Лепесток».

Установлено, что мужчина – житель Изюма, работает электромонтером. ЧП произошло, когда он проводил работы на автодороге, выяснили в полиции. С травмами мужчину госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Правоохранители призвали жителей быть осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов следует немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Долгенькое в Изюмском районе подорвался 50-летний мужчина. Предварительно, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевший случайно наступил на предмет, внешне похожий на мину «Лепесток».".