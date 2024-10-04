Электромонтер наступил на мину «Лепесток» на Харьковщине: мужчина – в больнице

Вблизи села Долгенькое в Изюмском районе подорвался 50-летний мужчина. Предварительно, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потерпевший случайно наступил на предмет, внешне похожий на мину «Лепесток».

Установлено, что мужчина – житель Изюма, работает электромонтером. ЧП произошло, когда он проводил работы на автодороге, выяснили в полиции. С травмами мужчину госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Правоохранители призвали жителей быть осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов следует немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».