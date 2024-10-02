52-летний мужчина подорвался на Харьковщине: что произошло

Около 13:00 в селе Никополь Изюмского района 52-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

ЧП произошло когда мужчина, сжигал сухую траву на приусадебном участке, рассказали в ХОВА.

В результате взрыва пострадавший получил осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали.