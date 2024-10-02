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52-летний мужчина подорвался на Харьковщине: что произошло

Общество 16:17   02.10.2024
Виктория Яковенко
52-летний мужчина подорвался на Харьковщине: что произошло Фото иллюстративное

Около 13:00 в селе Никополь Изюмского района 52-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

ЧП произошло когда мужчина, сжигал сухую траву на приусадебном участке, рассказали в ХОВА.

В результате взрыва пострадавший получил осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 в селе Никополь Изюмского района 52-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".