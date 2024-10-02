52-летний мужчина подорвался на Харьковщине: что произошло
Фото иллюстративное
Около 13:00 в селе Никополь Изюмского района 52-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
ЧП произошло когда мужчина, сжигал сухую траву на приусадебном участке, рассказали в ХОВА.
В результате взрыва пострадавший получил осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, мужчина, подрыв, харьковщина, хова, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 в селе Никополь Изюмского района 52-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".