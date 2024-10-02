52-річний чоловік підірвався на Харківщині: що сталося
Фото ілюстративне
Близько 13:00 в селі Нікополь Ізюмського району 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.
Подія сталася під час під час випалювання сухої трави на присадибній ділянці, розповіли у ХОВА.
Внаслідок вибуху потерпілий отримав осколкове поранення лівого стегна. Його шпиталізували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, подрыв, харківщина, хова, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 в селі Нікополь Ізюмського району 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.".