52-річний чоловік підірвався на Харківщині: що сталося

Близько 13:00 в селі Нікополь Ізюмського району 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Подія сталася під час під час випалювання сухої трави на присадибній ділянці, розповіли у ХОВА.

Внаслідок вибуху потерпілий отримав осколкове поранення лівого стегна. Його шпиталізували.