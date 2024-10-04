Електромонтер наступив на міну «пелюстку» на Харківщині: чоловік – у лікарні
Фото: ГУНП в Харківській області
Поблизу села Довгеньке в Ізюмському районі підірвався 50-річний чоловік. Попередньо, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, потерпілий випадково наступив на предмет, зовні схожий на міну «пелюстку».
Встановлено, що чоловік – житель Ізюма, працює електромонтером. НП сталася, коли він проводив роботи на автодорозі, з’ясували в поліції. З травмами чоловіка шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Правоохоронці закликали жителів бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів слід негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: електромонтер, лепесток, міна, подрыв, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Довгеньке в Ізюмському районі підірвався 50-річний чоловік. Попередньо, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, потерпілий випадково наступив на предмет, зовні схожий на міну «пелюстку».".