Електромонтер наступив на міну «пелюстку» на Харківщині: чоловік – у лікарні

Поблизу села Довгеньке в Ізюмському районі підірвався 50-річний чоловік. Попередньо, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, потерпілий випадково наступив на предмет, зовні схожий на міну «пелюстку».

Встановлено, що чоловік – житель Ізюма, працює електромонтером. НП сталася, коли він проводив роботи на автодорозі, з’ясували в поліції. З травмами чоловіка шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Правоохоронці закликали жителів бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів слід негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».