Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО

Общество 08:46   22.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:46

Синегубов: россияне били по Харьковщине из РСЗО, что повредил враг

В утренней сводке за 22 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток оккупанты обстреляли два населенных пункта региона.

По информации начальника ХОВА, пострадавших и раненых из-за ударов россиян в регионе нет.

В течение минувших суток россияне дважды ударили по Харьковской области из РСЗО.

В результате «прилетов» в Богодуховском районе повреждены три многоэтажки, 12 частных домов, две хозпостройки, школа и электросети. Удары пришлись по селу Одноробовка, добавил начальник ХОВА.

08:16

Генштаб: труднее всего было на севере от Харькова – где штурмовали оккупанты

В течение минувших суток на Харьковщине было 22 атаки россиян, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага. Бои шли около Волчанска, Прилипки и Вильчи. На Купянском – оккупанты наступали шесть раз в районе Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки произошло 223 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов», – написали в Генштабе.

07:20

Этой ночью враг запускал баллистику, в Харькове объявляли тревогу

Периодически этой ночью россияне запускали БпЛА на города в разных частях Украины. Атаковали и соседние от Харьковщины регионы. В частности, беспилотники летели на Днепропетровщину. Однако прямой угрозы для Харькова не фиксировали. В 03:31 в городе все же прозвучала тревога. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: враг запустил баллистику с юга.

Тревога в городе длилась недолго – уже в 03:48 прозвучал отбой. По состоянию на 07:20 в Харькове «тихо» – новых угроз украинские защитники не фиксируют.

Читайте также: Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
