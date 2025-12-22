Удар БпЛА по локомотиву Харьков-Ужгород: на сколько задерживаются поезда

В результате поражения локомотива вражеским БпЛА ряд поездов, в том числе харьковских, курсируют с задержками до семи часов.

«Восстановительные работы по привлечению всей необходимой техники и служб продолжаются под Коростенем. Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы. Угрозы для жизней наших людей нет», – пишут в АО «Укрзалізниця».

Отмечается, что ряд пассажирских поездов курсируют по объездному маршруту, а значит — с задержкой:

№45/46 Харьков — Ужгород (+7:24)

№19/20 Холм — Киев (+3:10)

№67/68 Варшава — Киев (+3:10)

№715/716 Перемышль — Киев (+3:02)

№27/28 Чоп — Киев (+2:20)

№749/750 Киев — Вена (+2:07)

№351/352 Кишинев — Киев (+2:05)

№63/64 Харьков — Перемышль (+2:04)

№111/112 Изюм — Львов (+2:04)

№107/108 Солотвино — Киев (+2:00)

№773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа)

№705/706 Перемышль —Киев (+1:30)

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщили, что грузовой поезд 45/46 Харьков-Ужгород сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области. Травмированы машинист и помощник. Пострадавших среди пассажиров нет, одна женщина порезалась стеклом. Ей оказали необходимую помощь на месте. Предварительно: грузовой поезд был поражен из-за детонации, вероятно, БпЛА типа «Шахед».