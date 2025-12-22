Live

Удар БпЛА по локомотиву Харьков-Ужгород: на сколько задерживаются поезда

Общество 14:25   22.12.2025
Виктория Яковенко
Удар БпЛА по локомотиву Харьков-Ужгород: на сколько задерживаются поезда Фото: Укрзалізниця

В результате поражения локомотива вражеским БпЛА ряд поездов, в том числе харьковских, курсируют с задержками до семи часов.

«Восстановительные работы по привлечению всей необходимой техники и служб продолжаются под Коростенем. Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы. Угрозы для жизней наших людей нет», – пишут в АО «Укрзалізниця».

Отмечается, что ряд пассажирских поездов курсируют по объездному маршруту, а значит — с задержкой:

  • №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24)
  • №19/20 Холм — Киев (+3:10)
  • №67/68 Варшава — Киев (+3:10)
  • №715/716 Перемышль — Киев (+3:02)
  • №27/28 Чоп — Киев (+2:20)
  • №749/750 Киев — Вена (+2:07)
  • №351/352 Кишинев — Киев (+2:05)
  • №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04)
  • №111/112 Изюм — Львов (+2:04)
  • №107/108 Солотвино — Киев (+2:00)
  • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа)
  • №705/706 Перемышль —Киев (+1:30)

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщили, что грузовой поезд 45/46 Харьков-Ужгород сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области. Травмированы машинист и помощник. Пострадавших среди пассажиров нет, одна женщина порезалась стеклом. Ей оказали необходимую помощь на месте. Предварительно: грузовой поезд был поражен из-за детонации, вероятно, БпЛА типа «Шахед».

Автор: Виктория Яковенко
