Удар БпЛА по локомотиву Харьков-Ужгород: на сколько задерживаются поезда
В результате поражения локомотива вражеским БпЛА ряд поездов, в том числе харьковских, курсируют с задержками до семи часов.
«Восстановительные работы по привлечению всей необходимой техники и служб продолжаются под Коростенем. Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы. Угрозы для жизней наших людей нет», – пишут в АО «Укрзалізниця».
Отмечается, что ряд пассажирских поездов курсируют по объездному маршруту, а значит — с задержкой:
- №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24)
- №19/20 Холм — Киев (+3:10)
- №67/68 Варшава — Киев (+3:10)
- №715/716 Перемышль — Киев (+3:02)
- №27/28 Чоп — Киев (+2:20)
- №749/750 Киев — Вена (+2:07)
- №351/352 Кишинев — Киев (+2:05)
- №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04)
- №111/112 Изюм — Львов (+2:04)
- №107/108 Солотвино — Киев (+2:00)
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа)
- №705/706 Перемышль —Киев (+1:30)
Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщили, что грузовой поезд 45/46 Харьков-Ужгород сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области. Травмированы машинист и помощник. Пострадавших среди пассажиров нет, одна женщина порезалась стеклом. Ей оказали необходимую помощь на месте. Предварительно: грузовой поезд был поражен из-за детонации, вероятно, БпЛА типа «Шахед».
