Поезда из Харькова в Одессу и обратно задерживаются на 11-12 часов
Поезда, курсирующие из Харькова в Одессу и в обратном направлении, задерживаются более чем на 11 часов.
Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», речь идет о следующий рейсах:
— №7/8 Харьков — Одесса (задержка 11 часов 52 мин);
— №91/92 Одесса — Харьков (задержка 11 часов 49 мин);
— №61/62 Харьков — Одесса (задержка 11 ч 29 мин).
«По состоянию на 20:40 с задержками более часа движутся 28 поездов, 15 рейсов идут с задержкой до часа, остальные движутся по графику», — добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, пассажиры поездов, которые из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру были отменены или же вынужденно изменили маршрут, могут вернуть 100% средств за билеты.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда, курсирующие из Харькова в Одессу и в обратном направлении, задерживаются более чем на 11 часов.".