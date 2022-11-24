Поезда из Харькова в Одессу и обратно задерживаются на 11-12 часов

Поезда, курсирующие из Харькова в Одессу и в обратном направлении, задерживаются более чем на 11 часов.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», речь идет о следующий рейсах:

— №7/8 Харьков — Одесса (задержка 11 часов 52 мин);

— №91/92 Одесса — Харьков (задержка 11 часов 49 мин);

— №61/62 Харьков — Одесса (задержка 11 ч 29 мин).

«По состоянию на 20:40 с задержками более часа движутся 28 поездов, 15 рейсов идут с задержкой до часа, остальные движутся по графику», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, пассажиры поездов, которые из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру были отменены или же вынужденно изменили маршрут, могут вернуть 100% средств за билеты.