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Поезда из Харькова в Одессу и обратно задерживаются на 11-12 часов

Общество 21:05   24.11.2022
Елена Нагорная
Поезда из Харькова в Одессу и обратно задерживаются на 11-12 часов

Поезда, курсирующие из Харькова в Одессу и в обратном направлении, задерживаются более чем на 11 часов.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», речь идет о следующий рейсах:

— №7/8 Харьков — Одесса (задержка 11 часов 52 мин);
— №91/92 Одесса — Харьков (задержка 11 часов 49 мин);
— №61/62 Харьков — Одесса (задержка 11 ч 29 мин).

«По состоянию на 20:40 с задержками более часа движутся 28 поездов, 15 рейсов идут с задержкой до часа, остальные движутся по графику», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, пассажиры поездов, которые из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру были отменены или же вынужденно изменили маршрут, могут вернуть 100% средств за билеты.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 21:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда, курсирующие из Харькова в Одессу и в обратном направлении, задерживаются более чем на 11 часов.".