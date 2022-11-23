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Пассажирам отмененных поездов могут вернуть деньги за билеты — Укрзалізниця

Общество 20:10   23.11.2022
Елена Нагорная
Пассажирам отмененных поездов могут вернуть деньги за билеты — Укрзалізниця

Пассажиров поезда №723 Харьков — Киев, который был отменен из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети, пересадят на другие рейсы, следующие в том же направлении.

Об этом сообщают в «Укрзалізниці» и отмечают, что в случае отказа от поездки такие пассажиры, а также пассажиры, чьи поезда вынужденно изменили маршрут, могут вернуть 100% средств за билеты.

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«Для этого нужно обратиться к дежурному по вокзалу и поставить отметку на билете. Затем в любой кассе вокзала пассажир должен написать претензионное заявление, к которому приложить билет. Железная дорога вернет средства за отмененную поездку в течение месяца», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, из-за ракетных атак на энергетическую инфраструктуру 22 поезда движутся с задержками более часа, среди них поезд 17/18 Харьков — Ужгород (задержка 2 ч 59 мин).

 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 20:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пассажиров поезда №723 Харьков — Киев, который был отменен из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети, пересадят на другие рейсы, следующие в том же направлении.".