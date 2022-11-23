Пасажирам скасованих поїздів можуть повернути гроші за квитки – Укрзалізниця
Пасажирів поїзда №723 Харків – Київ, який було скасовано через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру та відсутність напруги в контактній мережі, пересадять на інші рейси, які прямують у тому ж напрямку.
Про це повідомляють в “Укрзалізниці” та зазначають, що у разі відмови від поїздки такі пасажири, а також пасажири, чиї поїзди вимушено змінили маршрут, можуть повернути 100% коштів за квитки.
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“Для цього треба звернутись до чергового по вокзалу та поставити відмітку на квитку. Потім в будь-якій касі вокзалу пасажир має написати претензійну заяву, до якої прикласти квиток. Залізниця поверне кошти за скасовану поїздку протягом місяця”, – йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, через ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру 22 поїзди рухаються із затримками більше години, серед них потяг №17/18 Харків – Ужгород (затримка 2 год 59 хв).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 20:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пасажирів поїзда №723 Харків – Київ, який було скасовано через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру та відсутність напруги в контактній мережі, пересадять на інші рейси, які прямують у тому ж напрямку.".