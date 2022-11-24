Поїзди з Харкова до Одеси й у зворотному напрямку затримуються на 11-12 годин
Поїзди, що курсують з Харкова до Одеси та у зворотному напрямку, затримуються більш ніж на 11 годин.
Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, йдеться про наступні рейси:
– №7/8 Харків – Одеса (затримка 11 годин 52 хв);
– №91/92 Одеса – Харків (затримка 11 годин 49 хв);
– №61/62 Харків – Одеса (затримка 11 год 29 хв).
“Станом на 20:40 із затримками понад годину рухаються 28 поїздів, 15 рейсів йдуть із затримкою до години, решта рухається за графіком”, – додали у пресслужбі.
Як повідомлялося раніше, пасажири поїздів, які через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру були скасовані або ж вимушено змінили маршрут, можуть повернути 100% коштів за квитки.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 21:05;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзди, що курсують з Харкова до Одеси та у зворотному напрямку, затримуються більш ніж на 11 годин.".