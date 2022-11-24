Поїзди з Харкова до Одеси й у зворотному напрямку затримуються на 11-12 годин

Поїзди, що курсують з Харкова до Одеси та у зворотному напрямку, затримуються більш ніж на 11 годин.

Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, йдеться про наступні рейси:

– №7/8 Харків – Одеса (затримка 11 годин 52 хв);

– №91/92 Одеса – Харків (затримка 11 годин 49 хв);

– №61/62 Харків – Одеса (затримка 11 год 29 хв).

“Станом на 20:40 із затримками понад годину рухаються 28 поїздів, 15 рейсів йдуть із затримкою до години, решта рухається за графіком”, – додали у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, пасажири поїздів, які через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру були скасовані або ж вимушено змінили маршрут, можуть повернути 100% коштів за квитки.