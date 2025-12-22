Удар БпЛА по локомотиву Харків-Ужгород: на скільки затримуються потяги

Внаслідок враження локомотива ворожим БпЛА низка потягів, зокрема харківських, курсують із затримками до семи годин.

«Відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб тривають під Коростенем. Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм. Загрози для життів наших людей немає», – пишуть в АТ «Укрзалізниця».

Зазначається, що низка пасажирських поїздів курсують об’їзним маршрутом, а отже — із затримкою:

№45/46 Харків — Ужгород (+7:24)

№19/20 Холм — Київ (+3:10)

№67/68 Варшава — Київ (+3:10)

№715/716 Перемишль — Київ (+3:02)

№27/28 Чоп — Київ (+2:20)

№749/750 Київ — Відень (+2:07)

№351/352 Кишинів — Київ (+2:05)

№63/64 Харків — Перемишль (+2:04)

№111/112 Ізюм — Львів (+2:04)

№107/108 Солотвино — Київ (+2:00)

№773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00)

№705/706 Перемишль —Київ (+1:30)

Нагадаємо, вранці в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що вантажний потяг 45/46 Харків-Ужгород зійшов із рейок поблизу Коростеня Житомирської області. Травмовані машиніст та помічник. Постраждалих серед пасажирів немає, одна жінка порізалася склом. Їй надали необхідну допомогу на місці. Попередньо: вантажний потяг був уражений через детонацію, ймовірно, БпЛА типу «Шахед».