Зима лютує: затримуються поїзди з Харкова на західну Україну та в Польщу
На західній Україні, а також у Польщі та Словаччині через негоду сталося знеструмлення кількох ділянок залізниці та обледеніння контактної мережі.
Через це затримуються кілька поїздів, повідомили у Telegram-каналі “Укрзалізниці”. Серед рейсів:
-№45 Харків – Ужгород (+2 год 47 хв);
-№93 Харків – Хелм (+1 год 23 хв);
-№1 Харків – Івано-Франківськ (+54 хв).
“Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримки та уважно слідкуємо за циклоном”, – додали в компанії.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 13:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На західній Україні, а також у Польщі та Словаччині через негоду сталося знеструмлення кількох ділянок залізниці та обледеніння контактної мережі.".