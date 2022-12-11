Зима лютує: затримуються поїзди з Харкова на західну Україну та в Польщу

На західній Україні, а також у Польщі та Словаччині через негоду сталося знеструмлення кількох ділянок залізниці та обледеніння контактної мережі.

Через це затримуються кілька поїздів, повідомили у Telegram-каналі “Укрзалізниці”. Серед рейсів:

-№45 Харків – Ужгород (+2 год 47 хв);

-№93 Харків – Хелм (+1 год 23 хв);

-№1 Харків – Івано-Франківськ (+54 хв).

“Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримки та уважно слідкуємо за циклоном”, – додали в компанії.