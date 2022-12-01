“Від нинішньої зими можна чекати чого завгодно”, – Укргідрометцентр
cute flaffy cat with blue eyes covered in knitted blue scarf , sitting on a window sill and watching throuth the window on snowy trees
Від нинішньої зими можна чекати чого завгодно, заявив в етері національного телемарафону керівник відділу прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
“Як і від кожної зими, яка була попередня. І морозів, і відлиг. Усе це буде. І сніг, і дощ. Усе це буде цієї зими. Перший день зими… І така морозна погода, крім півдня нашої країни, протримається щонайменше тиждень – до десяти днів на території України. Морози не дуже сильні, в межах 5-8 градусів вночі, вдень від 1 до 5 градусів морозу… Погодні умови будуть мінятися, на так далеко я не можу більш детально розповісти”, – продовжив він.
Якою буде погода на різдвяні та новорічні свята, експерт також поки що сказати не може.
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Нагадаємо, що у Харкові та області перший сніг пішов 17 листопада.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 22:28;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від нинішньої зими можна чекати чого завгодно, заявив в етері національного телемарафону керівник відділу прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.".