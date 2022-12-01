“Від нинішньої зими можна чекати чого завгодно”, – Укргідрометцентр

Від нинішньої зими можна чекати чого завгодно, заявив в етері національного телемарафону керівник відділу прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

“Як і від кожної зими, яка була попередня. І морозів, і відлиг. Усе це буде. І сніг, і дощ. Усе це буде цієї зими. Перший день зими… І така морозна погода, крім півдня нашої країни, протримається щонайменше тиждень – до десяти днів на території України. Морози не дуже сильні, в межах 5-8 градусів вночі, вдень від 1 до 5 градусів морозу… Погодні умови будуть мінятися, на так далеко я не можу більш детально розповісти”, – продовжив він.

Якою буде погода на різдвяні та новорічні свята, експерт також поки що сказати не може.

Нагадаємо, що у Харкові та області перший сніг пішов 17 листопада.