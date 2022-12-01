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«От нынешней зимы можно ждать чего угодно», — Укргидрометцентр

Общество 22:28   01.12.2022
Елена Нагорная
«От нынешней зимы можно ждать чего угодно», — Укргидрометцентр

От нынешней зимы можно ждать чего угодно, заявил в эфире национального телемарафона руководитель отдела прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Как и от каждой зимы, которая была предыдущая. И морозов, и оттепелей. Все это будет. И снег, и дождь. Все это будет этой зимой. Первый день зимы… И такая морозная погода, кроме юга нашей страны, продержится минимум неделю — до десяти дней на территории Украины. Морозы не очень сильные, в пределах 5-8 градусов ночью, днем от 1 до 5 градусов мороза… Погодные условия будут меняться, на так далеко я не могу более подробно рассказать», — продолжил он.

Какой будет погода на рождественские и новогодние праздники, эксперт также пока сказать не может.

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Напомним, что в Харькове и области первый снег пошел 17 ноября.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От нынешней зимы можно ждать чего угодно, заявил в эфире национального телемарафона руководитель отдела прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.".