В Харькове и области пошел первый снег (фото, видео)
Согласно прогнозу синоптиков, обнародованному ранее, около полудня в Харькове и области начался первый слабый снегопад.
По информации популярных сайтов прогноза погоды, снегопады, иногда с дождем, ожидаются в регионе до воскресенья. Ночные температуры будут составлять до 3 градусов мороза, дневные — до 3 тепла. Но уже в понедельник столбики термометров резко поползут вверх и покажут до +11.
Фото, видео: МГ «Объектив»
Видео: ХХ
Напомним, что вечером накануне первый снег пошел на Киевщине и в других северных областях.
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«Холодно, временами дождь и мокрый снег, где-то осадки притихнут и будет просто облачно — но повсюду мокро, сыро и холодно, а где-то даже скользко, поэтому одевайтесь тепло и возьмите обувь соответствующую. Этот период, когда приходит первая настоящая «какабека», все не любят — надо его перетерпеть, принять, почитать книжку ‘Климат Украины’ или хотя бы раздел в «Вики», за несколько дней адаптируемся», — пишет синоптик Наталья Диденко.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 12:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Согласно прогнозу синоптиков, обнародованному ранее, около полудня в Харькове и области начался первый слабый снегопад.".