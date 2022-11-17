У Харкові та області пішов перший сніг (фото, відео)
Згідно з прогнозом синоптиків, оприлюдненим раніше, близько опівдня у Харкові та області розпочався перший слабкий снігопад.
За інформацією популярних сайтів прогнозу погоди, снігопади, часом з дощем, очікуються в регіоні до неділі. Нічні температури становитимуть до 3 градусів морозу, денні – до 3 тепла. Але вже в понеділок стовпчики термометрів різко поповзуть угору і покажуть до +11.
Фото, відео: МГ “Об’єктив”
Відео: ХХ
Нагадаємо, що увечері напередодні перший сніг пішов на Київщині та в інших північних областях.
Читайте також: Чи буде прийдешня зима лютою, розповіли в Укргідрометцентрі
“Буде холодно, часом дощ та мокрий сніг, десь опади притихнуть і буде просто хмарно – але повсюди мокро, вогко і холодно, а десь навіть слизько, тому одягайтеся тепло та візьміть взуття відповідне. Цей період, коли приходить перша справжня “какабека”, всі не люблять – треба його перетерпіти, прийняти, почитати книжку ‘Клімат України’ або хоча б розділ у “Вікі”, за кілька днів адаптуємося“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові та області пішов перший сніг (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згідно з прогнозом синоптиків, оприлюдненим раніше, близько опівдня у Харкові та області розпочався перший слабкий снігопад.".