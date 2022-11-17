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У Харкові та області пішов перший сніг (фото, відео)

Суспільство 12:50   17.11.2022
Олена Нагорна
У Харкові та області пішов перший сніг (фото, відео)

Згідно з прогнозом синоптиків, оприлюдненим раніше, близько опівдня у Харкові та області розпочався перший слабкий снігопад.

За інформацією популярних сайтів прогнозу погоди, снігопади, часом з дощем, очікуються в регіоні до неділі. Нічні температури становитимуть до 3 градусів морозу, денні – до 3 тепла. Але вже в понеділок стовпчики термометрів різко поповзуть угору і покажуть до +11.


Фото, відео: МГ “Об’єктив”

Відео: ХХ

Нагадаємо, що увечері напередодні перший сніг пішов на Київщині та в інших північних областях.

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“Буде холодно, часом дощ та мокрий сніг, десь опади притихнуть і буде просто хмарно – але повсюди мокро, вогко і холодно, а десь навіть слизько, тому одягайтеся тепло та візьміть взуття відповідне. Цей період, коли приходить перша справжня “какабека”, всі не люблять – треба його перетерпіти, прийняти, почитати книжку ‘Клімат України’ або хоча б розділ у “Вікі”, за кілька днів адаптуємося“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згідно з прогнозом синоптиків, оприлюдненим раніше, близько опівдня у Харкові та області розпочався перший слабкий снігопад.".