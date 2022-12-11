Зима лютует: задерживаются поезда из Харькова на западную Украину и в Польшу

На западной Украине, а также в Польше и Словакии из-за непогоды произошло обесточивание нескольких участков железной дороги и обледенение контактной сети.

Из-за этого задерживаются несколько поездов, сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниці». Среди рейсов:

-№45 Харьков — Ужгород (+2 ч 47 мин);

-№93 Харьков — Хелм (+1 час 23 мин);

-№1 Харьков — Ивано-Франковск (+54 мин).

«Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегоборьба в разгаре. Приносим извинения за задержки и внимательно следим за циклоном», — добавили в компании.