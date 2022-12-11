Зима лютует: задерживаются поезда из Харькова на западную Украину и в Польшу
На западной Украине, а также в Польше и Словакии из-за непогоды произошло обесточивание нескольких участков железной дороги и обледенение контактной сети.
Из-за этого задерживаются несколько поездов, сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниці». Среди рейсов:
-№45 Харьков — Ужгород (+2 ч 47 мин);
-№93 Харьков — Хелм (+1 час 23 мин);
-№1 Харьков — Ивано-Франковск (+54 мин).
«Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегоборьба в разгаре. Приносим извинения за задержки и внимательно следим за циклоном», — добавили в компании.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 13:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На западной Украине, а также в Польше и Словакии из-за непогоды произошло обесточивание нескольких участков железной дороги и обледенение контактной сети.".