Двомісячна затримка зарплат педагогам: Синєгубов заявив, що проблему вирішили
Працівники дошкільних груп спеціальних та санаторних шкіл Харківської області з початку року не отримували зарплату. Напередодні двомісячний борг було ліквідовано, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, виплати були призупинені “через колізії у законодавстві та відсутність чітко визначеного джерела видатків”, після отримання рішення Держаудиту.
Як пише Синєгубов, попри юридичну плутанину, ХОВА і Кабмін спільно напрацювали алгоритм і заборгованість ліквідовано.
“На сьогодні двомісячна заробітна плата у повному обсязі сплачена. Кошти вже перераховані на рахунки навчальних закладів“, – повідомив начальник ХОВА.
Питання заборгованості журналісти порушували на пресконференції за участю Синєгубова 14 березня. Тоді начальник ХОВА пояснював, що йдеться про борги перед працівниками дитсадків при спеціальних та санаторних школах, які не отримували кошти “через недбалих чиновників”.
“Дошкільна освіта – це відповідальність органів місцевого самоврядування, тобто місцевого рівня, не обласного. І тут йде колізія щодо права фінансування цих підрозділів… Був відповідний висновок аудиту, який зазначив, що з обласного бюджету ці підрозділи фінансуватися не мають права. І тому, звичайно, зараз ми знаходимо всі механізми, щоб профінансувати ці виплати”, — наголошував Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: детсады, долги, задержка, зарплаты, педагоги, сінєгубов, Харків, школы;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 10:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники дошкільних груп спеціальних та санаторних шкіл Харківської області з початку року не отримували зарплату".