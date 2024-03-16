Двухмесячная задержка зарплат педагогам: Синегубов заявил, что проблему решили
Работники дошкольных групп специальных и санаторной школ Харьковской области с начала года не получали зарплату. Накануне двухмесячный долг ликвидировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, выплаты были приостановлены «из-за коллизий в законодательстве и отсутствия четко определенного источника расходов», после получения решения Госаудита.
Как пишет Синегубов, несмотря на юридическую неразбериху, ХОВА и Кабмин совместно наработали алгоритм и задолженность ликвидирована.
«На сегодня двухмесячная заработная плата в полном объеме оплачена. Средства уже перечислены на счета учебных заведений», — сообщил начальник ХОВА.
Вопрос задолженности журналисты поднимали на пресс-конференции с участием Синегубова 14 марта. Тогда начальник ХОВА объяснял, что речь идет о долгах перед работниками детсадов при специальных и санаторных школах, которые не получали средства «из-за нерадивых чиновников».
«Дошкольное образование — это ответственность органов местного самоуправления, то есть местного уровня, не областного. И здесь идет коллизия относительно права финансирования этих подразделений… Было соответствующее заключение аудита, который отметил, что из областного бюджета эти подразделения финансироваться не имеют права. И поэтому, конечно, сейчас мы находим все механизмы, чтобы профинансировать эти выплаты», — отмечал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: детсады, долги, задержка, зарплаты, педагоги, синегубов, Харьков, школы;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 10:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники дошкольных групп специальных и санаторной школ Харьковской области с начала года не получали зарплату".