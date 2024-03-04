Какой будет школа в бункере, что заработает в этом году под Харьковом (видео)
Рядом со школой строят бомбоубежище, где с осени будут учиться дети. Как сейчас выглядит будущая подземная школа, рассмотрели в Deutsche Welle.
«Для того чтобы нормально коммуницировать с укрытием, надо, мне кажется, строить какой-то подземный ход. Потому что мы все будем выбегать, ну, допустим, 50 человек выбегают из школы, все толпятся у этого бомбоубежища. А ракета из Белгорода 2 минуты летит, даже меньше. Мы не успеем просто», — говорит школьник Никита Редванский из Люботина.
Из-за регулярных ракетных обстрелов он вместе со своей сестрой Дашей уже два года учится дистанционно. Дети говорят, что очень соскучились по друзьям и хотят вернуться к нормальной учебе, снова сидеть за партами.
«Да, очень хочу, потому что уже просто надоело сидеть дома. Я скучаю, просто хочется уже посидеть за партой с кем-то, потому что ты все время сидишь один», — говорит Даша Редванская.
«Да, скучаю по общению в реальной жизни, потому что половина моих друзей уехала в Польшу или в Германию. А так с обычными друзьями сижу в каком-то голосовом чате, общаемся», – рассказывает Никита.
Осенью Никита и Даша смогут вернуться в свою школу. Сейчас рядом с нею возводят укрытие, где можно будет учиться. В основном помещении, которое как бомбоубежище рассчитано на три недели, будут классы и интернет.
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- Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: бункер, классы, Люботин, онлайн обучение, парта, уроки, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 22:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рядом со школой строят бомбоубежище, где с осени будут учиться дети. Как сейчас выглядит будущий бункер, рассмотрели в Deutsche Welle.".