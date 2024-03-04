Як виглядатиме школа у бункері, яка запрацює цього року під Харковом (відео)
Поряд із закладом будують бомбосховище, де з осені навчатимуться діти. Як зараз виглядає майбутня підземна школа, роздивлялися у Deutsche Welle.
«Для того, щоб нормально комунікувати з укриттям, треба, мені здається, треба будувати якийсь підземний хід. Тому що ми всі будемо вибігати, ну, припустимо, 50 людей вибігають зі школи, всі толпляться біля цього бомбосховища. А ракета з Бєлгорода 2 хвилини летить, навіть менше. Ми не встигнемо просто», – каже школяр Микита Редванський з Люботина
Через регулярні ракетні обстріли він разом зі своєю сестрою Дашею вже два роки навчається дистанційно. Діти кажуть, що дуже скучили за друзями і хочуть повернутися до нормального навчання, знову сидіти за партами.
«Так, дуже хочу, тому що вже просто набридло сидіти вдома. Я скучаю, просто хочеться вже посидіти за партою з кимось, тому що ти сидиш сам один», – каже Даша Редванська.
«Так, сумую за спілкуванням у реальному житті, тому що половина моїх друзів поїхала до Польщі або до Німеччини. А так зі звичайними друзями сиджу в якомусь голосовому чаті, спілкуємося», – розповідає Микита.
Восени Микита і Даша зможуть повернутися до своєї школи. Наразі поряд зі нею зводять укриття, де можна буде навчатися. В основному приміщенні, яке як бомбосховище розраховане на три тижні, будуть навчальні класи та навіть інтернет.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бункер, классы, Люботин, онлайн обучение, парта, уроки, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 22:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поряд зі школою будують бомбосховище, де з осені навчатимуться діти. Як зараз виглядає майбутня підземна школа, роздивлялися у Deutsche Welle.".