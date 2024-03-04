Як виглядатиме школа у бункері, яка запрацює цього року під Харковом (відео)

Поряд із закладом будують бомбосховище, де з осені навчатимуться діти. Як зараз виглядає майбутня підземна школа, роздивлялися у Deutsche Welle.

«Для того, щоб нормально комунікувати з укриттям, треба, мені здається, треба будувати якийсь підземний хід. Тому що ми всі будемо вибігати, ну, припустимо, 50 людей вибігають зі школи, всі толпляться біля цього бомбосховища. А ракета з Бєлгорода 2 хвилини летить, навіть менше. Ми не встигнемо просто», – каже школяр Микита Редванський з Люботина

Через регулярні ракетні обстріли він разом зі своєю сестрою Дашею вже два роки навчається дистанційно. Діти кажуть, що дуже скучили за друзями і хочуть повернутися до нормального навчання, знову сидіти за партами.

«Так, дуже хочу, тому що вже просто набридло сидіти вдома. Я скучаю, просто хочеться вже посидіти за партою з кимось, тому що ти сидиш сам один», – каже Даша Редванська.

«Так, сумую за спілкуванням у реальному житті, тому що половина моїх друзів поїхала до Польщі або до Німеччини. А так зі звичайними друзями сиджу в якомусь голосовому чаті, спілкуємося», – розповідає Микита.

Восени Микита і Даша зможуть повернутися до своєї школи. Наразі поряд зі нею зводять укриття, де можна буде навчатися. В основному приміщенні, яке як бомбосховище розраховане на три тижні, будуть навчальні класи та навіть інтернет.