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Шість харківських поїздів затримуються від двох до п’яти годин (дані на 17:00)

Суспільство 17:25   16.12.2022
Олена Нагорна
Шість харківських поїздів затримуються від двох до п’яти годин (дані на 17:00)

Через пошкодження енергетичної інфраструктури із затримкою понад годину курсує 16 поїздів. Серед них – шість харківських.

Як повідомляють в “Укрзалізниці”, серед харківських рейсів:

– №725/726 Харків – Київ (+4 год 41 хв);
– №1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год 29 хв);
– №93/94 Хелм – Харків (+4 год 29 хв);
– №721/722 Київ – Харків (+4 год 16 хв);
– №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 36 хв);
-№45/46 Ужгород – Харків (+2 год 14 хв).

“Продовжуємо контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання… Просимо пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах “Укрзалізниці” та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях”, – зазначили в компанії.

Як повідомлялося раніше, електрика на вокзалах Харкова та Дніпра є завдяки генераторам.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 17:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пошкодження енергетичної інфраструктури із затримкою понад годину курсує 16 поїздів. Серед них – шість харківських.".