Шість харківських поїздів затримуються від двох до п’яти годин (дані на 17:00)
Через пошкодження енергетичної інфраструктури із затримкою понад годину курсує 16 поїздів. Серед них – шість харківських.
Як повідомляють в “Укрзалізниці”, серед харківських рейсів:
– №725/726 Харків – Київ (+4 год 41 хв);
– №1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год 29 хв);
– №93/94 Хелм – Харків (+4 год 29 хв);
– №721/722 Київ – Харків (+4 год 16 хв);
– №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 36 хв);
-№45/46 Ужгород – Харків (+2 год 14 хв).
“Продовжуємо контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання… Просимо пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах “Укрзалізниці” та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях”, – зазначили в компанії.
Як повідомлялося раніше, електрика на вокзалах Харкова та Дніпра є завдяки генераторам.
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Ви читали новину: «Шість харківських поїздів затримуються від двох до п’яти годин (дані на 17:00)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пошкодження енергетичної інфраструктури із затримкою понад годину курсує 16 поїздів. Серед них – шість харківських.".