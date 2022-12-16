Шість харківських поїздів затримуються від двох до п’яти годин (дані на 17:00)

Через пошкодження енергетичної інфраструктури із затримкою понад годину курсує 16 поїздів. Серед них – шість харківських.

Як повідомляють в “Укрзалізниці”, серед харківських рейсів:

– №725/726 Харків – Київ (+4 год 41 хв);

– №1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год 29 хв);

– №93/94 Хелм – Харків (+4 год 29 хв);

– №721/722 Київ – Харків (+4 год 16 хв);

– №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 36 хв);

-№45/46 Ужгород – Харків (+2 год 14 хв).

“Продовжуємо контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання… Просимо пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах “Укрзалізниці” та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях”, – зазначили в компанії.

Як повідомлялося раніше, електрика на вокзалах Харкова та Дніпра є завдяки генераторам.