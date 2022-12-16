Через атаку на енергоінфраструктуру України 4 харківські поїзди затримуються

12 рейсів Укрзалізниці йдуть із затримками понад годину, 8 рейсів затримуються в межах години.

Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:

№725/726 Харків – Київ (затримка 2 год 37 хв);

№21/22 Трускавець – Харків (затримка 2 год 26 хв);

№111/112 Київ – Ізюм (затримка 2 год 10 хв);

№45/46 Ужгород – Харків (затримка 1 год 58 хв).

Ситуація на вокзалах країни контролюється. Електрика вокзалів Харкова та Дніпро є завдяки генераторам. Пасажири на вокзалі Дніпра очікують відбою тривоги у бомбосховищах та п’ють гарячий чай.

На вокзалі Харкова пасажирів майже нема. Найближчий рейс до Ужгорода о 13:43.