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Через атаку на енергоінфраструктуру України 4 харківські поїзди затримуються

Суспільство 12:38   16.12.2022
Оксана Якушко
Через атаку на енергоінфраструктуру України 4 харківські поїзди затримуються

12 рейсів Укрзалізниці йдуть із затримками понад годину, 8 рейсів затримуються в межах години.

Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:

№725/726 Харків – Київ (затримка 2 год 37 хв);
№21/22 Трускавець – Харків (затримка 2 год 26 хв);
№111/112 Київ – Ізюм (затримка 2 год 10 хв);
№45/46 Ужгород – Харків (затримка 1 год 58 хв).

Ситуація на вокзалах країни контролюється. Електрика вокзалів Харкова та Дніпро є завдяки генераторам. Пасажири на вокзалі Дніпра очікують відбою тривоги у бомбосховищах та п’ють гарячий чай.

На вокзалі Харкова пасажирів майже нема. Найближчий рейс до Ужгорода о 13:43.

Читайте також: Частина поїздів, що прямують до Харкова, затримуються: інформація «Укрзалізниці»

Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 12:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 рейсів Укрзалізниці йдуть із затримками понад годину, 8 рейсів затримуються в межах години.".