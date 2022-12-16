Частина поїздів, що прямують до Харкова, затримуються: інформація “УЗ”

Через масований ракетний обстріл і викликані ним перебої з електропостачанням, уже 17 поїздів в Україні спізнюються більш ніж на 30 хвилин, п’ять із них прямують до Харкова та один до Ізюма.

“Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин. Важливо: жоден поїзд далекого сполучення не скасовано; як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком; резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках; вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях; усі “Фортеці незламності” в готовності!“

На даний момент затримуються такі поїзди, що йдуть до Харкова та з Харкова:

45/46 Ужгород – Харків +1:46

111/112 Київ – Ізюм +1:40

21/22 Трускавець – Харків +1:17

15/16 Рахів – Харків +1:15

93/94 Хелм – Харків +1:15

721/722 Київ – Харків +1:10

725/726 Харків – Київ +1:07