Часть поездов, следующих в Харьков, задерживаются: информация «Укрзалізниці»
Из-за массированного ракетного обстрела и вызванных им перебоев с электроснабжением, уже 17 поездов в Украине опаздывают более чем на 30 минут, пять из них следуют в Харьков и один в Изюм.
«Из-за вызванного врагом обесточивания уже 17 поездов «Укрзалізниці» следуют с задержками более 30 минут, — проинформировала пресс-служба «УЗ». — Важно: ни один поезд дальнего сообщения не отменен; как всегда в подобных случаях, если вы пропускаете свой рейс через тревогу – довезем следующим с тем же билетом; резервные тепловозы мгновенно выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках; вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях; все «Фортеці незламності» в готовности».
На данный момент задерживаются следующие поезда, идущие в Харьков и из Харькова:
45/46 Ужгород – Харьков +1:46
111/112 Киев — Изюм +1:40
21/22 Трускавец – Харьков +1:17
15/16 Рахов – Харьков +1:15
93/94 Хелм – Харьков +1:15
721/722 Киев – Харьков +1:10
725/726 Харьков – Киев +1:07
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за массированного ракетного обстрела и вызванных им перебоев с электроснабжением, уже 17 поездов в Украине опаздывают более чем на 30 минут, пять из них следуют в Харьков и один в Изюм".