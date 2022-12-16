На Харьковщине обесточена часть железнодорожных участков: что с поездами

Пресс-служба «Укрзалізниці» сообщила о том, что в Украине без электричества остается часть железнодорожных участков, в том числе — на Харьковщине.

«Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. В настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлениями информации на официальных каналах Укрзалізниці и вокзалах», — сообщили железнодорожники.

Посадку и высадку пассажиров проводят через подземные переходы.

Тем временем руководитель «Укрзалізниці» Александр Камышин сообщил, что ни один из поездов дальнего следования не отменяют.

«Снова обстрелы, снова отключение электроснабжения, снова переходим на План Б. Никакого поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем», — написал он в telegram.