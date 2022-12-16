На Харківщині знеструмлено частину залізничних ділянок: що з поїздами

Пресслужба “Укрзалізниці” повідомила, що в Україні без електрики залишається частина залізничних ділянок, у тому числі – на Харківщині.

“Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлений. Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах” – повідомили залізничники.

Посадку та висадку пасажирів проводять через підземні переходи.

Тим часом керівник “Укрзалізниці” Олександр Камишін повідомив, що жоден із поїздів далекого прямування не скасовують.

“Знову обстріли, знову відключення електропостачання, знову переходимо на План Б. Жодного поїзду дальнього слідування не відміняємо. Так, будуть затримки, але всіх довеземо“, – написав він у телеграмі.