Live
  • Пятница 16.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Из-за атаки на энергоинфраструктуру Украины 4 харьковских поезда задерживаются

Общество 12:38   16.12.2022
Оксана Якушко
Из-за атаки на энергоинфраструктуру Украины 4 харьковских поезда задерживаются

12 рейсов Укрзализныци идут с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

№725/726 Харьков – Киев (задержка 2 ч 37 мин);
№21/22 Трускавец – Харьков (задержка 2 ч 26 мин);
№111/112 Киев – Изюм (задержка 2 ч 10 мин);
№45/46 Ужгород – Харьков (задержка 1 ч 58 мин).

Ситуация на вокзалах страны контролируется. Электричество вокзалов Харькова и Днепр есть благодаря  генераторам. Пассажиры на вокзале Днепра ожидают отбоя тревоги в бомбоубежищах и пьют горячий чай.

На вокзале Харькова пассажиров почти нет. Ближайший рейс в Ужгород в 13:43.

Читайте также: Часть поездов, следующих в Харьков, задерживаются: информация «Укрзалізниці»

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

11:03
Часть поездов, следующих в Харьков, задерживаются: информация «Укрзалізниці»
10:05
На Харьковщине обесточена часть железнодорожных участков: что с поездами
21:06
Кому на Харьковщине за сутки вернули свет и газ, рассказали в ХОВА
20:07
В пятницу трамвай и несколько троллейбусов в Харькове изменят маршруты
19:40
Харьковское спецподразделение Kraken набирает бойцов в штурмовую роту

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из-за атаки на энергоинфраструктуру Украины 4 харьковских поезда задерживаются»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 12:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 рейсов Укрзализныци идут с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа.".