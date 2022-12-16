Из-за атаки на энергоинфраструктуру Украины 4 харьковских поезда задерживаются

12 рейсов Укрзализныци идут с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

№725/726 Харьков – Киев (задержка 2 ч 37 мин);

№21/22 Трускавец – Харьков (задержка 2 ч 26 мин);

№111/112 Киев – Изюм (задержка 2 ч 10 мин);

№45/46 Ужгород – Харьков (задержка 1 ч 58 мин).

Ситуация на вокзалах страны контролируется. Электричество вокзалов Харькова и Днепр есть благодаря генераторам. Пассажиры на вокзале Днепра ожидают отбоя тревоги в бомбоубежищах и пьют горячий чай.

На вокзале Харькова пассажиров почти нет. Ближайший рейс в Ужгород в 13:43.