Из-за атаки на энергоинфраструктуру Украины 4 харьковских поезда задерживаются
12 рейсов Укрзализныци идут с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа.
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
№725/726 Харьков – Киев (задержка 2 ч 37 мин);
№21/22 Трускавец – Харьков (задержка 2 ч 26 мин);
№111/112 Киев – Изюм (задержка 2 ч 10 мин);
№45/46 Ужгород – Харьков (задержка 1 ч 58 мин).
Ситуация на вокзалах страны контролируется. Электричество вокзалов Харькова и Днепр есть благодаря генераторам. Пассажиры на вокзале Днепра ожидают отбоя тревоги в бомбоубежищах и пьют горячий чай.
На вокзале Харькова пассажиров почти нет. Ближайший рейс в Ужгород в 13:43.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 12:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 рейсов Укрзализныци идут с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа.".