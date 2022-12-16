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Шесть харьковских поездов задерживаются от двух до пяти часов. Данные на 17:00

Общество 17:25   16.12.2022
Елена Нагорная
Шесть харьковских поездов задерживаются от двух до пяти часов. Данные на 17:00

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры с задержкой более часа двигаются 16 поездов. Среди них — шесть харьковских.

Как сообщают в «Укрзалізниці», среди харьковских рейсов:

— №725/726 Харьков — Киев (+4 ч 41 мин);
— №1/2 Ивано-Франковск — Харьков (+4 ч 29 мин);
— №93/94 Хелм — Харьков (+4 ч 29 мин);
— №721/722 Киев — Харьков (+4 ч 16 мин);
— №111/112 Киев — Изюм (+2 ч 36 мин);
-№45/46 Ужгород — Харьков (+2 ч 14 мин).

«Продолжаем контролировать ситуацию на вокзалах, на большинстве из них обеспечивается стабильное энергоснабжение… Просим пассажиров следить за обновлением информации на официальных каналах «Укрзалізниці» и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях», — отметили в компании.

Как сообщалось ранее, электричество на вокзалах Харькова и Днепра есть благодаря  генераторам.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 17:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за повреждения энергетической инфраструктуры с задержкой более часа двигаются 16 поездов. Среди них — шесть харьковских.".