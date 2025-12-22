КАБами, БпЛА и FPV атаковали Харьковщину — статистика обстрелов за неделю
Удары КАБами, различными беспилотниками и FPV-дронами наносили россияне по Харьковской области в течение прошлой недели. Было атаковано не менее 30 населенных пунктов.
В результате обстрелов три человека погибли, еще 14 пострадали, среди них девочки 12 и 17 лет, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, военные РФ применили:
▪️15 КАБов;
▪️20 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️три БпЛА типа «Шахед»;
▪️два БпЛА типа «Молния»;
▪️10 FPV-дронов;
▪️22 БпЛА (тип устанавливается).
Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены шесть многоквартирных домов, 17 частных домов, шесть хозяйственных построек, школа, музыкальная школа, электросети, автомобиль.
Существенные повреждения — в Купянском районе: многоквартирный дом, восемь частных домов, учреждение культуры, две хозяйственные постройки, автомобиль.
В Изюмском районе враг повредил многоквартирный и пять частных домов, дворец культуры, две хозяйственные постройки, 14 автомобилей.
Напомним, утром 22 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в течение минувших суток оккупанты обстреляли два населенных пункта региона.
