Live

КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень

Події 17:25   22.12.2025
Олена Нагорна
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень

Ударів КАБами, різними безпілотниками та FPV-дронами завдавали росіяни по Харківщині протягом минулого тижня. Було атаковано щонайменше 30 населених пунктів.

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 14 постраждали, серед них дівчата 12 та 17 років, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, військові РФ застосували:

▪️15 КАБів;
▪️20 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️три БпЛА типу «Шахед»;
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️10 FPV-дронів;
▪️22 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджені шість багатоквартирних будинків, 17 приватних домів, шість господарчих споруд, школа, музична школа, електромережі, автомобіль.

Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, заклад культури, дві господарчі споруди, автомобіль. 

В Ізюмському районі ворог пошкодив багатоквартирний і п’ять приватних будинків, палац культури, дві господарчі споруди, 14 автомобілів.

Нагадаємо, вранці 22 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що протягом минулої доби окупанти обстріляли два населені пункти регіону.

Читайте також: Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Автор: Олена Нагорна
Популярно
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
22.12.2025, 17:25
Удар БпЛА по локомотиву Харків-Ужгород: на скільки затримуються потяги
Удар БпЛА по локомотиву Харків-Ужгород: на скільки затримуються потяги
22.12.2025, 14:25
У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР
У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР
22.12.2025, 13:52
Замість будинків у Харкові – сміттєзвалище: справа підприємця – в суді
Замість будинків у Харкові – сміттєзвалище: справа підприємця – в суді
22.12.2025, 14:44
Скільки росіян перебувають в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога
Скільки росіян перебувають в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога
22.12.2025, 15:32
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
22.12.2025, 13:19

Новини за темою:

22.12.2025
Замість будинків у Харкові – сміттєзвалище: справа підприємця – в суді
22.12.2025
Удар БпЛА по локомотиву Харків-Ужгород: на скільки затримуються потяги
22.12.2025
У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР
22.12.2025
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
22.12.2025
Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 17:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударів КАБами, різними безпілотниками та FPV-дронами завдавали росіяни по Харківщині протягом минулого тижня. Було атаковано щонайменше 30 населених пунктів.".