КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
Ударів КАБами, різними безпілотниками та FPV-дронами завдавали росіяни по Харківщині протягом минулого тижня. Було атаковано щонайменше 30 населених пунктів.
Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 14 постраждали, серед них дівчата 12 та 17 років, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, військові РФ застосували:
▪️15 КАБів;
▪️20 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️три БпЛА типу «Шахед»;
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️10 FPV-дронів;
▪️22 БпЛА (тип встановлюється).
Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджені шість багатоквартирних будинків, 17 приватних домів, шість господарчих споруд, школа, музична школа, електромережі, автомобіль.
Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, заклад культури, дві господарчі споруди, автомобіль.
В Ізюмському районі ворог пошкодив багатоквартирний і п’ять приватних будинків, палац культури, дві господарчі споруди, 14 автомобілів.
Нагадаємо, вранці 22 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що протягом минулої доби окупанти обстріляли два населені пункти регіону.
