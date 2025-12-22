Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бої, супротивник атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 100 боїв, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, росіяни спробували прорвати кордон на Золочівщині. Під ударом, як і понад рік тому, було село Сотницький Козачок. Це підтвердило Угруповання об’єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про «спробу переміщення особового складу», яку здійснив противник. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко пояснив: штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Одноробівського старостинського округу масовано обстріляли з градів та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація, за оцінкою Коваленка, напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від Сотницького Козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон.