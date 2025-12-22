Live

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:42   22.12.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бої, супротивник атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 100 боїв, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, росіяни спробували прорвати кордон на Золочівщині. Під ударом, як і понад рік тому, було село Сотницький Козачок. Це підтвердило Угруповання об’єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про «спробу переміщення особового складу», яку здійснив противник. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко пояснив: штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Одноробівського старостинського округу масовано обстріляли з градів та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація, за оцінкою Коваленка, напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від Сотницького Козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон.

Читайте також: Скільки росіян перебувають в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
22.12.2025, 17:25
Удар БпЛА по локомотиву Харків-Ужгород: на скільки затримуються потяги
Удар БпЛА по локомотиву Харків-Ужгород: на скільки затримуються потяги
22.12.2025, 14:25
У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР
У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР
22.12.2025, 13:52
Замість будинків у Харкові – сміттєзвалище: справа підприємця – в суді
Замість будинків у Харкові – сміттєзвалище: справа підприємця – в суді
22.12.2025, 14:44
Скільки росіян перебувають в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога
Скільки росіян перебувають в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога
22.12.2025, 15:32
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
22.12.2025, 13:19

Новини за темою:

22.12.2025
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
20.12.2025
Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині
19.12.2025
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
18.12.2025
На Харківщині СОУ стримали дев’ять штурмів росіян: Генштаб на 08:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".