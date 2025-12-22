Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боя, противник атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Один бой продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 100 боев, отметил Генштаб.

Напомним, россияне попытались прорвать границу на Золочевщине. Под ударом, как и больше года назад, было село Сотницкий Казачок. Это подтвердила Группировка объединенных сил. В официальном сообщении говорится о «попытке перемещения личного состава», которую осуществил противник. Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко объяснил: штурмовые действия россияне начали еще 18 декабря. Населённые пункты Одноробовского старостинского округа массированно обстреляли из градов и артиллерии, забросали бомбами. Сейчас ситуация, по оценке Коваленко, напряженная. Россияне понесли значительные потери, однако намерены расширить плацдарм от Сотницкого Казачка в сторону села Басовое. Сейчас защитники держат границу.