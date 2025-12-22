Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло два боя, противник атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Один бой продолжается.
На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 100 боев, отметил Генштаб.
Напомним, россияне попытались прорвать границу на Золочевщине. Под ударом, как и больше года назад, было село Сотницкий Казачок. Это подтвердила Группировка объединенных сил. В официальном сообщении говорится о «попытке перемещения личного состава», которую осуществил противник. Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко объяснил: штурмовые действия россияне начали еще 18 декабря. Населённые пункты Одноробовского старостинского округа массированно обстреляли из градов и артиллерии, забросали бомбами. Сейчас ситуация, по оценке Коваленко, напряженная. Россияне понесли значительные потери, однако намерены расширить плацдарм от Сотницкого Казачка в сторону села Басовое. Сейчас защитники держат границу.
Читайте также: Сколько оккупантов находятся в Купянске – Трегубов об уровне подготовки врага
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 16:42;