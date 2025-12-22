Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:46

Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог

У ранковому зведенні за 22 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти обстріляли два населені пункти регіону.

За інформацією начальника ХОВА, постраждалих та поранених через удари росіян у регіоні немає.

Протягом минулої доби росіяни двічі вдарили по Харківській області з РСЗВ.

Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, дві господарчі будівлі, школу та електромережі. Удари прийшлися по селу Одноробівка, додав начальник ХОВА.

08:16

Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти

Протягом минулої доби на Харківщині було 22 атаки росіян, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. Бої йшли біля Вовчанська, Приліпки та Вільчі. На Куп’янському – окупанти наступали шість разів у районі Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів“, – написали у Генштабі.

07:20

Цієї ночі ворог запускав балістику, у Харкові оголошували тривогу

Періодично цієї ночі росіяни запускали БпЛА на міста у різних частинах України. Атакували й сусідні від Харківщини регіони. Зокрема безпілотники летіли на Дніпропетровщину. Проте прямої загрози для Харкова не фіксували. О 03:31 у місті все ж таки пролунала тривога. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: ворог запустив балістику з півдня.

Тривога в місті тривала недовго – вже о 03:48 пролунав відбій. Станом на 07:20 у Харкові “тихо” – нових загроз українські захисники не фіксують.