Как в Харькове принимают решение о сносе домов, рассказал Терехов

Иногда построить новый дом дешевле, чем его восстановить, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов. Он объяснил процедуру принятия решения по сносу некоторых зданий после ударов армии РФ.

«Таких разрушений, которые понес наш город ни один город в Украине не имеет. Очень много разрушено домов, это и Северная Салтовка, и районы Пятихаток, ХТЗ и центр Харькова. Есть такие дома, которые совсем невозможно отстроить, и прежде всего это зависит не от нас как городских властей, а зависит от экспертов, которые предоставляют нам инструментальную экспертизу, затем идет экономическая экспертиза. Ведь иногда бывает, что построить новый дом дешевле, чем восстановить. Нам нужно все эти рычаги выяснить, а затем принять решение. Затем, если дом невозможно восстановить, он подлежит сносу. Проходит соответствующая процедура, и люди получают средства и могут приобрести себе жилье в других домах Харькова или других регионах Украины», — рассказал Харьковский городской голова.

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