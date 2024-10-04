Как в Харькове принимают решение о сносе домов, рассказал Терехов
Иногда построить новый дом дешевле, чем его восстановить, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов. Он объяснил процедуру принятия решения по сносу некоторых зданий после ударов армии РФ.
«Таких разрушений, которые понес наш город ни один город в Украине не имеет. Очень много разрушено домов, это и Северная Салтовка, и районы Пятихаток, ХТЗ и центр Харькова. Есть такие дома, которые совсем невозможно отстроить, и прежде всего это зависит не от нас как городских властей, а зависит от экспертов, которые предоставляют нам инструментальную экспертизу, затем идет экономическая экспертиза. Ведь иногда бывает, что построить новый дом дешевле, чем восстановить. Нам нужно все эти рычаги выяснить, а затем принять решение. Затем, если дом невозможно восстановить, он подлежит сносу. Проходит соответствующая процедура, и люди получают средства и могут приобрести себе жилье в других домах Харькова или других регионах Украины», — рассказал Харьковский городской голова.
Читайте также: В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, разрушения, решение, руйнування, снос, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как в Харькове принимают решение о сносе домов, рассказал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иногда построить новый дом дешевле, чем его восстановить, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов. Он объяснил процедуру принятия решения по сносу некоторых зданий после ударов армии РФ.".