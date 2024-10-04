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Как в Харькове принимают решение о сносе домов, рассказал Терехов

Общество 12:35   04.10.2024
Виктория Яковенко
Как в Харькове принимают решение о сносе домов, рассказал Терехов скриншот

Иногда построить новый дом дешевле, чем его восстановить, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов. Он объяснил процедуру принятия решения по сносу некоторых зданий после ударов армии РФ.

«Таких разрушений, которые понес наш город ни один город в Украине не имеет. Очень много разрушено домов, это и Северная Салтовка, и районы Пятихаток, ХТЗ и центр Харькова. Есть такие дома, которые совсем невозможно отстроить, и прежде всего это зависит не от нас как городских властей, а зависит от экспертов, которые предоставляют нам инструментальную экспертизу, затем идет экономическая экспертиза. Ведь иногда бывает, что построить новый дом дешевле, чем восстановить. Нам нужно все эти рычаги выяснить, а затем принять решение. Затем, если дом невозможно восстановить, он подлежит сносу. Проходит соответствующая процедура, и люди получают средства и могут приобрести себе жилье в других домах Харькова или других регионах Украины», — рассказал Харьковский городской голова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иногда построить новый дом дешевле, чем его восстановить, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов. Он объяснил процедуру принятия решения по сносу некоторых зданий после ударов армии РФ.".