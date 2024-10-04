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Як у Харкові ухвалюють рішення про знесення будинків, розповів Терехов

Суспільство 12:35   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Як у Харкові ухвалюють рішення про знесення будинків, розповів Терехов скриншот

Іноді побудувати новий будинок дешевше, ніж його відновити, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов. Він пояснив процедуру ухвалення рішення щодо знесення деяких будівель після ударів армії РФ.

«Таких руйнацій, яке зазнало наше місто жодне місто в Україні не має. Дуже багато зруйновано будинків, це і Північна Салтівка, і райони П’ятихаток, ХТЗ і центр Харкова. Є такі будинки, які зовсім неможливо відбудувати, і перш за все, це залежить не від нас як міської влади, а залежить від експертів, які надають нам інструментальну експертизу, потім йде економічна експертиза. Адже, іноді буває, що побудувати новий будинок дешевше, ніж відновити. Нам потрібно всі ці важелі з’ясувати, а потім ухвалити рішення. Потім, якщо будинок неможливо відновити він підлягає знесенню. Проходить відповідна процедура і люди отримують кошти і можуть придбати собі житло в інших будинках Харкова чи інших регіонах України», – розповів Харківський міський голова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іноді побудувати новий будинок дешевше, ніж його відновити, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов. Він пояснив процедуру ухвалення рішення щодо знесення деяких будівель після ударів армії РФ.".