У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків
Внаслідок ворожих обстрілів у вересні у Харкові пошкоджені 339 житлових будинків, повідомили 2 жовтня у Департаменті житлово-комунального господарства.
Минулого місяця росіяни здійснили 15 атак на місто, внаслідок цього вибито понад 4,4 тис. вікон у квартирах, ще 2,3 тис – у місцях загального користування.
Комунальні служби вже закрили загалом 6,4 тис. контурів. Було пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів (888 з них вже закрили). Фахівці також відремонтували 52 з 88 пошкоджених покрівель житлових будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 19:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів у вересні у Харкові пошкоджені 339 житлових будинків, повідомили 2 жовтня у Департаменті житлово-комунального господарства.".