У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків

Внаслідок ворожих обстрілів у вересні у Харкові пошкоджені 339 житлових будинків, повідомили 2 жовтня у Департаменті житлово-комунального господарства.

Минулого місяця росіяни здійснили 15 атак на місто, внаслідок цього вибито понад 4,4 тис. вікон у квартирах, ще 2,3 тис – у місцях загального користування.

Комунальні служби вже закрили загалом 6,4 тис. контурів. Було пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів (888 з них вже закрили). Фахівці також відремонтували 52 з 88 пошкоджених покрівель житлових будинків.