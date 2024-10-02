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У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків

Суспільство 19:21   02.10.2024
Оксана Якушко
У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків

Внаслідок ворожих обстрілів у вересні у Харкові пошкоджені 339 житлових будинків, повідомили 2 жовтня у Департаменті житлово-комунального господарства.

Минулого місяця росіяни здійснили 15 атак на місто, внаслідок цього вибито понад 4,4 тис. вікон у квартирах, ще 2,3 тис – у місцях загального користування.

Комунальні служби вже закрили загалом 6,4 тис. контурів. Було пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів (888 з них вже закрили). Фахівці також відремонтували 52 з 88 пошкоджених покрівель житлових будинків.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 19:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів у вересні у Харкові пошкоджені 339 житлових будинків, повідомили 2 жовтня у Департаменті житлово-комунального господарства.".