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В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов

Общество 19:21   02.10.2024
Оксана Якушко
В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов Фото: Харьковский горсовет

В результате вражеских обстрелов в сентябре в Харькове повреждены 339 жилых домов, сообщили 2 октября в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

В прошлом месяце россияне совершили 15 атак на город, в результате этого выбито более 4,4 тыс. окон в квартирах, еще 2,3 тыс. – в местах общего пользования.

Коммунальные службы уже закрыли около 6,4 тыс. контуров. Были повреждены 1,1 тыс. остеклений балконов (888 из них уже закрыли). Специалисты также отремонтировали 52 из 88 поврежденных кровель жилых домов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в сентябре в Харькове повреждены 339 жилых домов, сообщили 2 октября в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.".