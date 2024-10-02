В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов

В результате вражеских обстрелов в сентябре в Харькове повреждены 339 жилых домов, сообщили 2 октября в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

В прошлом месяце россияне совершили 15 атак на город, в результате этого выбито более 4,4 тыс. окон в квартирах, еще 2,3 тыс. – в местах общего пользования.

Коммунальные службы уже закрыли около 6,4 тыс. контуров. Были повреждены 1,1 тыс. остеклений балконов (888 из них уже закрыли). Специалисты также отремонтировали 52 из 88 поврежденных кровель жилых домов.

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