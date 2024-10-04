Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал Генштаб ВСУ утром 4 октября.
На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов. Враг пытался наступать в районе Старицы и Волчанка. А около Купянска ВС РФ атаковали 11 раз.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Первомайского», – добавили в Генштабе.
Также в ГШ обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступление;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал Генштаб ВСУ утром 4 октября. ".