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Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки

Украина 08:35   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал Генштаб ВСУ утром 4 октября. 

На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов. Враг пытался наступать в районе Старицы и Волчанка. А около Купянска ВС РФ атаковали 11 раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Первомайского», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал Генштаб ВСУ утром 4 октября. ".