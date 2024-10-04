Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал Генштаб ВСУ утром 4 октября.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов. Враг пытался наступать в районе Старицы и Волчанка. А около Купянска ВС РФ атаковали 11 раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Первомайского», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.

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