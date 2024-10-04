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Генштаб повідомив про 15 боїв на Харківщині за добу

Україна 08:35   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив про 15 боїв на Харківщині за добу Фото6 Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував Генштаб ЗСУ вранці 4 жовтня. 

На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався наступати в районі Стариці та Вовчанка. А біля Куп’янська ЗС РФ атакували 11 разів.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого”, – додали в Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував Генштаб ЗСУ вранці 4 жовтня. ".