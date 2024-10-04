Генштаб повідомив про 15 боїв на Харківщині за добу

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував Генштаб ЗСУ вранці 4 жовтня.

На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався наступати в районі Стариці та Вовчанка. А біля Куп’янська ЗС РФ атакували 11 разів.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого”, – додали в Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.