Генштаб повідомив про 15 боїв на Харківщині за добу
Фото6 Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував Генштаб ЗСУ вранці 4 жовтня.
На Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався наступати в районі Стариці та Вовчанка. А біля Куп’янська ЗС РФ атакували 11 разів.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого”, – додали в Генштабі.
Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, генштаб, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував Генштаб ЗСУ вранці 4 жовтня. ".