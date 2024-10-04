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Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов за сутки – Синегубов

Украина 08:47   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов за сутки – Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О пострадавших, разрушениях и пожарах вследствие вражеских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 4 октября.

Накануне враг систематически обстреливал Купянский район. Вследствие ударов повреждено коммунальное учреждение, пятиэтажка, гараж и авто. А в 15:30 под обстрел попал Чугуевский район, в селе Охримовка пострадал 31-летний мужчина. Через полчаса «прилетело» и по Богодуховскому району.

«С. Перовское. В результате обстрела частично повреждены частный дом, хозяйственные сооружения, энергосети. Получили ранения 44-летний мужчина, 66-летняя и 50-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

Обстрел Харьковщины
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Вскоре под удар попал Изюмский район – там пострадали две женщины 75 и 73 лет.

«18:00 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Токаревка. Сброс двух гранат с вражеского дрона на мотоблоке. Пострадали 62-летняя женщина и 67-летний мужчина», – написал начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавших, разрушениях и пожарах вследствие вражеских обстрелов сообщил начальник ХОВА в утренней сводке 4 октября.".