Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов за сутки – Синегубов

О пострадавших, разрушениях и пожарах вследствие вражеских обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 4 октября.

Накануне враг систематически обстреливал Купянский район. Вследствие ударов повреждено коммунальное учреждение, пятиэтажка, гараж и авто. А в 15:30 под обстрел попал Чугуевский район, в селе Охримовка пострадал 31-летний мужчина. Через полчаса «прилетело» и по Богодуховскому району.

«С. Перовское. В результате обстрела частично повреждены частный дом, хозяйственные сооружения, энергосети. Получили ранения 44-летний мужчина, 66-летняя и 50-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

Вскоре под удар попал Изюмский район – там пострадали две женщины 75 и 73 лет.

«18:00 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Токаревка. Сброс двух гранат с вражеского дрона на мотоблоке. Пострадали 62-летняя женщина и 67-летний мужчина», – написал начальник ХОВА.