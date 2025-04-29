Без заморозков, но шквалы и дождь: погода в Харькове и области на 30 апреля

В среду, 30 апреля, в Харькове — облачно с прояснениями, небольшой дождь. По области небольшие осадки возможны местами.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — 18 — 20, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 градусов тепла, днем — 16 — 21.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный — 7-12 м/с. По области местами порывы до 15-20 м/с.