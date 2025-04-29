Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области с 29 по 30 апреля.

«Во второй половине дня 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии сообщили прогноз на май в Харькове и области. По данным синоптиков, средняя температура составит +17,9 градуса. При этом норма – 15,9 градуса тепла. А вот количество осадков в мае будет четко соответствовать норме – 56 мм в среднем за месяц.