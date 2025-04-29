Live
  • Вт 29.04.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.74
  • EUR 47.39

Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики

Общество 15:03   29.04.2025
Виктория Яковенко
Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики Фото: geograph.org.uk

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области с 29 по 30 апреля.

«Во второй половине дня 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии сообщили прогноз на май в Харькове и области. По данным синоптиков, средняя температура составит +17,9 градуса. При этом норма – 15,9 градуса тепла. А вот количество осадков в мае будет четко соответствовать норме – 56 мм в среднем за месяц.

Читайте также: Как разбивают клумбы во дворах Харькова: коммунальщики показали видео

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Школьницу в Харькове завербовали спецслужбы РФ – СБУ о ее «заданиях»
Школьницу в Харькове завербовали спецслужбы РФ – СБУ о ее «заданиях»
29.04.2025, 13:38
Российский флаг на Харьковщине сняли (видео)
Российский флаг на Харьковщине сняли (видео)
29.04.2025, 07:23
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
28.04.2025, 13:48
Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)
Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)
29.04.2025, 09:46
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
29.04.2025, 06:00
Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики
Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики
29.04.2025, 15:03

Новости по теме:

12:08
Что натворил ураган в Харькове, показали коммунальщики (фото)
11:37
Опасная погода будет сегодня на Харьковщине
14:39
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда же будет потепление
09:13
Погода усложнится на Харьковщине в течение дня: предупреждение патрульных
10:19
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде

Вы читали новость: «Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 15:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области с 29 по 30 апреля.".