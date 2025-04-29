Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики
Фото: geograph.org.uk
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области с 29 по 30 апреля.
«Во второй половине дня 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии сообщили прогноз на май в Харькове и области. По данным синоптиков, средняя температура составит +17,9 градуса. При этом норма – 15,9 градуса тепла. А вот количество осадков в мае будет четко соответствовать норме – 56 мм в среднем за месяц.
Читайте также: Как разбивают клумбы во дворах Харькова: коммунальщики показали видео
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области с 29 по 30 апреля.".