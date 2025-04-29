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Как разбивают клумбы во дворах Харькова: коммунальщики показали видео

Общество 10:07   29.04.2025
Оксана Горун
Как разбивают клумбы во дворах Харькова: коммунальщики показали видео Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» зафиксировало процесс создания «простой» клумбы с многолетниками — от стадии «бурьян» до красоты.

Видеоролик в Telegram-канале коммунального предприятия опубликовали с подписью: «Начинаем день с хорошего настроения. Наши работники – лучшие».

Видео: КП «Харьковблагоустройство»

Также пресс-служба предприятия поделилась фото очередной серии уже готовых клумб с тюльпанами — в Немышлянском районе Харькова.

клумба во дворе Немышлянского района Харькова 9
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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клумба во дворе Немышлянского района Харькова 8
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба во дворе Немышлянского района Харькова 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба во дворе Немышлянского района Харькова 6
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба во дворе Немышлянского района Харькова 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба во дворе Немышлянского района Харькова 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба во дворе Немышлянского района Харькова 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумба во дворе Немышлянского района Харькова
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» зафиксировало процесс создания «простой» клумбы с многолетниками — от стадии «бурьян» до красоты".