Как разбивают клумбы во дворах Харькова: коммунальщики показали видео

КП «Харьковблагоустройство» зафиксировало процесс создания «простой» клумбы с многолетниками — от стадии «бурьян» до красоты.

Видеоролик в Telegram-канале коммунального предприятия опубликовали с подписью: «Начинаем день с хорошего настроения. Наши работники – лучшие».

Видео: КП «Харьковблагоустройство»

Также пресс-служба предприятия поделилась фото очередной серии уже готовых клумб с тюльпанами — в Немышлянском районе Харькова.