Как разбивают клумбы во дворах Харькова: коммунальщики показали видео
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» зафиксировало процесс создания «простой» клумбы с многолетниками — от стадии «бурьян» до красоты.
Видеоролик в Telegram-канале коммунального предприятия опубликовали с подписью: «Начинаем день с хорошего настроения. Наши работники – лучшие».
Видео: КП «Харьковблагоустройство»
Также пресс-служба предприятия поделилась фото очередной серии уже готовых клумб с тюльпанами — в Немышлянском районе Харькова.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, цветы;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» зафиксировало процесс создания «простой» клумбы с многолетниками — от стадии «бурьян» до красоты".