В сквере «Стрелка» в Харькове – новая клумба: высадили многолетники (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Харьковские коммунальщики создали клумбу в сквере «Стрелка» исключительно из многолетних растений.
Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», специалисты по ландшафтному дизайну высадили композицию, которая будет радовать горожан и гостей областного центра на протяжении многих сезонов.
«Для нее подобрали растения, которые гармонично сочетаются и дополняют друг друга: лаванда, спирея, гортензия, дерен и можжевельник. Яркий узор создан из более 900 кустов», — добавили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумба, коммунальщики, новости Харькова, сквер, стрелка;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики создали клумбу в сквере «Стрелка» исключительно из многолетних растений.".