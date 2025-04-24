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В сквере «Стрелка» в Харькове – новая клумба: высадили многолетники (фото)

Общество 15:48   24.04.2025
Виктория Яковенко
В сквере «Стрелка» в Харькове – новая клумба: высадили многолетники (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Харьковские коммунальщики создали клумбу в сквере «Стрелка» исключительно из многолетних растений.

Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», специалисты по ландшафтному дизайну высадили композицию, которая будет радовать горожан и гостей областного центра на протяжении многих сезонов.

«Для нее подобрали растения, которые гармонично сочетаются и дополняют друг друга: лаванда, спирея, гортензия, дерен и можжевельник. Яркий узор создан из более 900 кустов», — добавили коммунальщики.

клумба в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумба Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумба Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумба Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумба Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики создали клумбу в сквере «Стрелка» исключительно из многолетних растений.".