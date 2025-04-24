В сквере «Стрелка» в Харькове – новая клумба: высадили многолетники (фото)

Харьковские коммунальщики создали клумбу в сквере «Стрелка» исключительно из многолетних растений.

Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», специалисты по ландшафтному дизайну высадили композицию, которая будет радовать горожан и гостей областного центра на протяжении многих сезонов.

«Для нее подобрали растения, которые гармонично сочетаются и дополняют друг друга: лаванда, спирея, гортензия, дерен и можжевельник. Яркий узор создан из более 900 кустов», — добавили коммунальщики.