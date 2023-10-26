Путин действует подобно Адольфу Гитлеру — глава Сената парламента Чехии

Было очень большой ошибкой в 2008 году, когда Путин делал то, что и делал в Абхазии в Грузии, и потом в 2014 году, когда он пришел в Крым и также скрыто вступил в Луганск и Донецк, а мы не дали адекватной реакции. И поэтому, когда в 2022 году приехали российские танки на территорию Украины, мы увидели, что Путин действует подобно Адольфу Гитлеру.