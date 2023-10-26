Путин действует подобно Адольфу Гитлеру — глава Сената парламента Чехии
Фото: DenikN
Было очень большой ошибкой в 2008 году, когда Путин делал то, что и делал в Абхазии в Грузии, и потом в 2014 году, когда он пришел в Крым и также скрыто вступил в Луганск и Донецк, а мы не дали адекватной реакции. И поэтому, когда в 2022 году приехали российские танки на территорию Украины, мы увидели, что Путин действует подобно Адольфу Гитлеру.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Гитлер, Путин, Чехия;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 12:05;
Корреспондент Милош Выстрчил, глава Сената парламента Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Было очень большой ошибкой в 2008 году, когда Путин делал то, что и делал в Абхазии в Грузии, и потом…".